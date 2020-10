Tentato omicidio di due cugini nel 2016 a Messina, arrestato uno dei colpevoli

Raddoppio ferroviario Messina-Catania, pubblicate due gare d’appalto da oltre due miliardi

L'assessore Falcone spiega che "sarà la più grande opera infrastrutturale del Mezzogiorno per gli anni a venire, ben 42 chilometri di nuova ferrovia realizzata per l'85 per cento in galleria, fra le due città più grandi della Sicilia orientale"....