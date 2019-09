L'esibizione

“Quindi ti definisci un’utopia? No mi definisco un coglio.. “, così Salvatore Medica, diciassette di Caccamo, si autodefinisce durante l’esibizione di X Factor 13. Il ragazzo palesa sin da subito la sua attitudine e il suo essere fuori dagli schemi, non prendendosi sul serio e smontando quei canoni precostituiti. Così facendo però lascia tutti a bocca aperta mentre canta il suo inedito in inglese.

La sua performance colpisce e incanta il pubblico in sala e i giudici senza pensarci danno quattro sì. Malika Ayane: “Tu sei consapevole che quando canti sei un’altra persona. Giusto? Lo sai e te ne rendi conto. Adesso tu mi devi promettere che ti togli il fenomeno della sfiga, non serve a niente e alla gente i fenomeni della sfiga che poi si svegliano e che cantano da paura piacciono per due canzoni. Poi si stufano e vogliono delle persone in cui immedesimarsi. E’ sempre meglio un coglio.. che non è più un coglio.. che ha trovato la sua strada e fa stare bene gli altri grazie a quello che ha capito di sé”.

Malika Ayane dona dei preziosi insegnamenti sia al ragazzo in questione sia a chiunque si riveda in lui, perché Salvatore Medica nonostante lui stesso si presenti come uno” sfigato”, ha sprigionato sul palco un’energia e un talento tale da conquistare gli spettatori brillando di luce propria.