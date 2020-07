Le incredibili immagini del parto nel parcheggio di un ospedale

La bimba aveva troppa fretta di nascere. Tanto che la mamma non ha fatto in tempo a raggiungere la sala parto e ha partorito, in piedi, nel parcheggio del centro Natural Birthworks, a Margate, nello stato americano della Florida.

La donna, Susan Anderson, era sostenuta dal marito, mentre una ostetrica l’ha aiutata a dare alla luce la bambina, una femmina. Le immagini, pubblicate dall’ospedale con il permesso della donna sono bellissime e sconvolgenti allo stesso tempo. Un parto velocissimo: Susan era corsa in ospedale perché aveva già le contrazioni; il marito aveva avvisato il centro che si era preparato ad accoglierla. Ma la donna non ha fatto in tempo a arrivare in sala parto. Nel parcheggio dell’ospedale è stata aiutata da un’ostetrica che ha preso la bimba e l’ha subito messa tra le braccia della donna che la stringe al suo petto, mentre chiede scusa, tra le le lacrime di gioia, prima di essere accompagnata, finalmente dentro l’ospedale. Il tutto ripreso dalle telecamere poste all’ingresso dell’ospedale.

La bimba è stata chiamata Julia e sta benissimo; è la seconda figlia della coppia.