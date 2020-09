Il video dell'hamburger invecchiato per 24 anni sul fondo di un armadio ha collezionato 3 milioni di views

Chissà come c’era finito quell’hamburger in una scatola da scarpe, nel fondo di un armadio. Probabilmente sarà rimasta sorpresa la signora americana che l’ha trovato, dopo ben 24 anni. E ancor più probabilmente sarà rimasta stupefatta dal constatarne le condizioni. Il video postato dalla nipote della signora su Tik Tok ha già collezionato oltre 4 milioni di visualizzazioni con mezzo milione di “mi piace” e dodicimila commenti.

L’hamburger e le patatine fritte erano conservati nella loro confezione originale in una scatola da scarpe. La confezione dell’hamburger presenta una pubblicità di una gara Nascar del 1996.

L’anziana donna mostra le patatine dicendo che “potrebbero essere cadute sotto il seggiolino della macchina soltanto un mese fa. Non sono mai marcite o decadute”. Quindi, mostra il panino ancora intero, indurito e ingiallito, ma senza segni di muffe o di marciume. Anche la polpetta sembra rinsecchita, ma compatta. “Un hamburger di 24 anni”, dice la donna mentre lo mette via. “Non sono sicura di cosa succederebbe se lo mangiassi”.