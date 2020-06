Informazioni e consigli per giocare in sicurezza

La crescita delle piattaforme di gioco digitali nel nostro paese è diventata esponenziale quando gli utenti si sono resi conto della loro sicurezza. Nei primi anni si temeva infatti che il denaro che veniva depositato sui conti di gioco potesse andare perduto, motivo per cui tutte le società di gioco online hanno deciso di investire in sicurezza e l’Italia ha presentato una normativa precisa e delle autorizzazioni da ottenere per poter operare nel nostro paese.

AAMS e ADM: il significato di queste sigle

Quando ci si informa sulla sicurezza e sulla legalità dei casinò online ci si imbatte nelle sigle AAMS e ADM. In realtà si tratta di due acronimi che possono essere considerati dei sinonimi: prima si utilizzava l’acronimo AAMS, oggi è più corretto utilizzare l’acronimo ADM.

AAMS è l’acronimo di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un organo che faceva parte del Ministero dell’Economia e che si occupa anche di gestire il gioco d’azzardo digitale. La riforma dei Ministeri ha portato a dei cambiamenti ed oggi l’AAMS è diventata parte dell’ADM, ovvero dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come scegliere un casinò virtuale

Per scegliere il casinò virtuale al quale iscriversi bisogna prendere in considerazione diversi elementi, in primis la sicurezza garantita dalla piattaforma. Il casino online al quale ci si iscriverà deve necessariamente aver ottenuto l’autorizzazione dall’ADM, la quale garantisce che la piattaforma è a norma, che il denaro viene gestito in maniera corretta e che nessun software di gioco è stato manomesso.

Ottenere la licenza non è semplice, le piattaforme online devono infatti rispettare degli standard di sicurezza e di qualità ben precisi. Una volta ottenuta la licenza le piattaforme devono continuare ad offrire ai loro clienti questi standard, dal momento che verranno effettuati dei controlli periodici, che potrebbero portare alla revoca della licenza nel caso in cui la qualità dell’esperienza di gioco e la sicurezza non dovessero rispettare i livelli minimi.

Attualmente quindi non si parla più di licenza AAMS, ma di licenza ADM. Il consiglio è di controllare che la piattaforma abbia un numero di licenza valido: secondo la normativa in vigore in Italia, ciascuna piattaforma di gioco d’azzardo digitale deve ricevere un numero di licenza unico ed identificativo, inoltre il numero di licenza deve essere chiaramente indicato sulla pagina principale della stessa piattaforma, in modo che i clienti possono individuarlo e possano procedere con i dovuti controlli.

Per maggiori informazioni e consigli per giocare in sicurezza, si può leggere la guida su come riconoscere casinò sicuri. La guida raccoglie alcune indicazioni e consigli per verificare che la piattaforma a cui ci si sta per iscrivere non metterà a rischio il proprio capitale. Consigliamo anche di verificare quali sono i metodi di pagamento accettati dalla piattaforma: di solito i metodi validi per il deposito del denaro possono essere utilizzati anche per il prelievo, è bene comunque accertarsi che sia davvero così, onde evitare di avere difficoltà a recuperare il proprio denaro in caso di vittoria non potendo usare il proprio metodo di pagamento preferito.