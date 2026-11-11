Chi c'è dietro le mail

Domani, giovedì 12 novembre, le scuole saranno aperte in tutta Italia. Dopo la giornata in cui una mail con un falso allarme bomba è arrivata a circa seimila istituti, la premier Giorgia Meloni ha parlato al termine del vertice a Palazzo Chigi: nessun ordigno è stato trovato e, al momento, non ci sono elementi di pericolo concreto. Ma la premier ha avvertito che messaggi simili potrebbero arrivare ancora.

Cosa ha detto Meloni dopo il vertice

La presidente del Consiglio ha parlato in un videomessaggio pubblicato sui social. «Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola», ha detto.

E ha aggiunto: «So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco e, chiaramente, non lo sottovaluto».

La frase destinata a restare è un’altra: «Ogni allarme continuerà ad essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli».

Perché per il governo non c’è un pericolo concreto

Nel video la premier ha spiegato anche come legge quanto accaduto. «Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos», ha detto.

Già in un post pubblicato prima del vertice, Meloni aveva scritto che «al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto». Le segnalazioni, aveva aggiunto, «sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».

Chi c’è dietro le mail

Per ora non c’è una risposta. La mail è firmata da un sedicente “Mikhail Andropov” e annuncia un ordigno con innesco a distanza nascosto in un sacchetto di plastica dentro l’edificio. Contiene anche una minaccia contro l’auto della presidente del Consiglio.

Sull’origine Meloni non si è sbilanciata: «Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei: io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete».

Potranno arrivare altre mail?

È possibile e la premier lo ha detto apertamente. «Con l’onestà che mi contraddistingue devo dire» che «è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi».

Chi decide se la scuola va evacuata

Non tutte le scuole raggiunte dalla mail sono state svuotate. In diversi casi, come già ricostruito da BlogSicilia, i dirigenti scolastici si sono confrontati con le forze dell’ordine e hanno deciso di proseguire le lezioni. La scelta spetta al dirigente, che segue il piano di emergenza dell’istituto.

Cosa succede domani

Al vertice di oggi a Palazzo Chigi hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Domani alle 9 la premier incontrerà i leader delle opposizioni per illustrare le informazioni disponibili sugli allarmi e sugli attacchi di matrice hacker degli ultimi giorni. Alla riunione è stato invitato anche Futuro Nazionale: il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello aveva prima segnalato la mancata convocazione sua e del leader Roberto Vannacci, poi ha fatto sapere che «l’invito è arrivato adesso».