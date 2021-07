La vicenda è emersa dopo un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli

Malika Chalhy, la giovane toscana che aveva raccontato di essere stata cacciata di casa perché aveva rivelato di amare una donna, intervistata da Selvaggia Lucarelli, ha ammesso di avere comprato una Mercedes con i soldi della raccolta fondi.

Malika, inoltre, come riportato da TPI.it, ha acquistato anche un cane costoso, un French Bulldog, dal valore di 2.470 euro.

Tornando alla Mercedes, la ragazza si è giustificata così: «Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto». E ancora: «Ho preso la casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila euro di caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti. Non avevo niente, era rimasto tutto a casa dei miei. Adesso ho avuto delle spese per la macchina». L’auto, di seconda mano, le sarebbe costata 17mila euro, stando a quanto riportato da Roberta, portavoce e agente di Malika.

La ragazza, grazie a due raccolte fondi tramite la piattaforma GoFundMe, ha ricevuto da tutta Italia circa 250mila euro con lo scopo di ‘cambiare vita’.

Intervistata da Fanpage.it, Malika ha rivelato: «Sto ricevendo una valanga di messaggi di odio sia sui social sia per messaggio. Onestamente non mi aspettavo così tanta cattiveria, soprattutto da parte delle persone che prima mi hanno aiutata. La cosa che mi fa più male di tutte, però, è il pensiero di averli delusi. Chiedo scusa, dovevo essere più chiara fin da subito. Però non penso di aver fatto del male a qualcuno, ho agito senza malizia né cattiveria».

La ragazza ha anche detto: «Non mi sono solo comprata una macchina con i soldi che ho ricevuto. Ho fatto anche beneficenza e continuo a farla, mi sono pagata le spese legali, lo psicologo, il dentista, l’affitto. Ho riempito con qualche arredo la casa che condivido con Camilla. Ripeto, non era il momento di comprare anche l’auto. Ma dopo l’inferno che ho passato e con il dono meraviglioso che ho ricevuto da parte dalle tante persone che hanno voluto aiutarmi, mi sono fatta questo regalo. Mi dispiace se così facendo ho deluso tutti, davvero».