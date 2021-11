È successo in provincia di Caserta

Villetta crollata a Cancello Scalo (Caserta).

All’interno una coppia di anziani, che si trova sotto le macerie.

In azione i Vigili del Fuoco.

A Cancello Scalo, nel Casertano, un’abitazione è crollata in via Napoli. L’esplosione si è verificata intorno alle 6,30 probabilmente per una fuoriuscita di gas.

Si tratta di una villetta sue due piani abitata da due anziani, marito e moglie. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Maddaloni che stanno scavando alla ricerca dei due anziani rimasti sotto le macerie.

La donna, 74 anni, è stata individuata viva dopo che sono state avvertite le sue urla: sono in corso le operazioni per estrarla dalle macerie. Sul posto sono pronti i sanitari per verificare le sue condizioni e l’ambulanza che la porterà in ospedale. Continuano le ricerche del marito, anch’egli 74enne, con l’aiuto dei cani molecolari.

Entro poco tempo si spera di poter estrarre i dispersi.

Agostino Santillo, senatore del MoVimento 5 Stelle e componente dell’ottava Commissione Lavori Pubblici ha commentato: “Sono immagini terrificanti quelle che arrivano da Cancello Scalo, nel Casertano, dove un’intera palazzina è crollata. L’auspicio è che tutte le persone presenti all’interno dell’edificio possano essere messe in salvo dai soccorsi, che lavorano sul luogo dalle prime ore del mattino. Ringrazio tutti i soccorritori ed esprimo la massima vicinanza verso quanti stanno soffrendo in questo momento”.