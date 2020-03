L'allarme lanciato dall'AIDAA

L’emergenza coronavirus ne scatena tante altre collaterali, come quella dell’abbandono dei cani e di altri animali.

Come, infatti, riportato su una nota dell’Associazione Italiana Difesa ed Ambiente Italiaambiente (AIDAA), in cento canili monitorati dal 20 febbraio a ieri domenica 8 marzo «sono entrati quasi duemila cani in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con una media di oltre cento cani al giorno e in quasi tutti i casi chi ha portato i cani in canile ha sostenuto di non poterli piu gestire a causa del coronavirus o comunque per motivi di malattia, non dei cani ma dei proprietari».

«Il dato complessivo sull’abbandono in questi primi giorni è incrementato di circa 30 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Passando da 7.000 a circa 9.000 nuove entrate in canile in venti giorni», si legge ancora.

È giusto ricordare che, al momento, non esistono evidenze scientifiche che dimostrano che cani e gatti possano essere infettati dal SARS-CoV-2 né che possano trasmettere il virus. Gli esperti, comunque, suggeriscono di disinfettare spesso la cute degli animali domestici per combattere virus, funghi e batteri.

Alcuni consigli, come riportati su Ilfaroonline.it:

1 – Spazzolare spesso sia il cane che i gatto perché ciò permette di eliminare il pelo in eccesso e tenere così sotto controllo l’eventuale comparsa di parassiti esterni, come le pulci o le zecche.

2 – Un bagno ogni due settimane per ottenere una forte azione antisettica. Il bagno serve per ridurre l’odore del manto del cane e per eliminare il pelo in eccesso.

3 – Usare la clorexidina contro i virus e i batteri, ovvero un efficace gente antimicrobico. Si consiglia l’uso di uno shampoo contenente una quantità pari al 4%.

4 – Igienizzare più volte al giorno, senza sciacquare, soprattutto al rientro da una passeggiata, con salviette umidificate a base della gità citata clorexiina, le aree cutanee più soggette alla sporcizia, come le zampe e i genitali.

