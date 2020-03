Il gesto di Cristiano Ronaldo

Anche Cristiano Ronaldo sta dando il suo significativo contributo per l’emergenza coronavirus. Come riportato da Marca, il maggiore quotidiano sportivo spagnolo, il calciatore portoghese avrebbe deciso di convertire i suoi alberghi in ospedali per essere usati in maniera totalmente gratuita per il ricovero dei malati di Covid-19. Infatti, medici, infermieri e personale saranno retribuiti dallo stesso CR7.

Il campione della Juventus, ricordiamo, possiede una sua catena d’alberghi: Pestana CR7. Due gli alberghi: il primo si trova a Funchal, capitale dell’isola di Madeira dov’è nato. Il secondo, invece, si trova a Lisbona, la capitale del Portogallo. Inoltre, CR7 sta pensando di aprirne altri e ci sono progetti per il Marocco e Parigi.

Ronaldo, poi, ha deciso di restare a Madeira dopo la sospensione del campionato di Serie A. Inoltre, il calciatore sta accanto anche alla madre Dolores Aveiro che di recente è stata colpita da un ictus.

Il portoghese, a proposito dell’emergenza, ha condiviso un messaggio su Twitter: «Il mondo sta attraversando un periodo molto difficile che richiede a tutti noi la massima cura e attenzione. Mi rivolgo a te oggi non come giocatore ma come figlio, padre e uomo, preoccupato per la diffusione della malattia in tutto il mondo. È importante seguire tutti i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e degli organi di governo su come va affrontata la situazione. La protezione della vita umana dovrebbe essere al di sopra di ogni altro interesse. I miei pensieri sono con chi ha perso i suoi cari e sono solidale con chi he sta combattendo contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani. Esprimo il mio sostegno agli straordinari professionisti che rischiano la vita per salvare gli altri».