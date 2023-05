In provincia di Cosenza

Sono riprese all’alba lungo il corso del fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, in Calabria, le ricerche di Denise Galatà, la 17enne dispersa durante una escursione in rafting con i compagni di scuola.

La giovane, originaria di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, è caduta in acqua durante la discesa in gommone. Insieme a lei un gruppo di studenti dell’istituto Rechichi di Polistena, tutti in buone condizioni, nonostante un comprensibile stato di shock. Sul posto, oltre a varie squadre di soccorso a terra e fluviali, pure un elicottero e diversi droni.

Trovato il caschetto della ragazza

Durante le ricerche è stato trovato il caschetto protettivo di Denise Galatà ma della ragazza ancora nessuna traccia. Il caschetto è stato trovato in acqua ed è nell’area circostante dove ora sono concentrate le ricerche della giovane, condotte dai vigili del fuoco, dai carabinieri, dal Nucleo speleo fluviale e da gruppi di volontari.

Infine, da ieri, martedì 30 maggio, a Piano Lago ci sono anche i genitori della 17enne che si trovava da alcuni giorni in provincia di Cosenza in gita scolastica.