Trovato morto nel suo letto senza una ragione apparente. E’ giallo a Carbonera, piccolo entro in provincia di Treviso dove un giovanissimo palermitano di appena 19 anni è stato trovato privo di vita ieri mattina.

Si chiamava Davide Cannella, aveva 19 anni, e si era trasferito a Palermo qualche tempo fa dopo aver trovato un lavoro come cameriere.

A lanciare l’allarme è stato il padre del ragazzo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui e si è preoccupato per il silenzio del figlio, non usuale. La sua chiamata ha fatto scattare i controlli a casa da parte delle forze dell’ordine che sono nell’appartamento e hanno trovato il giovane privo di vita a letto.

Ad accompagnare gli investigatori è stato il padrone di casa, evidentemente chiamato dal genitore e poi raggiunto dai Carabinieri. Entrati in casa dove viveva Davide lo hanno trovato senza vita.

I militari, che indagano sull’accaduto, non escludono nessuna ipotesi, dal malore all’abuso di sostanze stupefacenti. Indagini sono in corso e sul corpo di Davide Cannella è stato disposta l’autopsia.