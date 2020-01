Il suicidio in un alberto di Fidenza (Parma)

Lutto nel mondo della musica italiana con tanto di giallo.

Si è tolto la vita, in un albergo di Fidenza, in provincia di Parma, il musicista, autore e produttore Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa.

Ciani si sarebbe ucciso nella sera di giovedì, 2 gennaio. Il corpo, invece, è stato ritrovato il giorno dopo dai dipendenti dell’albergo emiliano ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla stampa locale.

Stando a quanto si è appreso, Ciani, 62 anni, si sarebbe ucciso soffocandosi con un sacchetto di plastica.

Ciani è stato autore di successi come Tutti i brividi del mondo, cantato da Anna Oxa, e Ti lascerò, brano con cui vinse il Festival di Sanremo 1989, interpretato dall’ex moglie e da Fausto Leali.

Il musicista avrebbe spiegato le ragioni del gesto in un biglietto lasciato nella camera e indirizzato al suo impresario Nando Sepe.

A tal proposito, appresa la notizia e come riportata dal Corriere della Sera sul suo sito, Anna Oxa ha detto: «Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei». Ciani, da tempo, era aggravato dai debiti: la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori, gli aveva pignorato i diritti dei suoi vecchi successi e quelli di un nuovo brano che doveva essere portato all’Ariston dall’ex Matia Bazar Roberta Faccani ma è stato scartato.