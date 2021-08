Le parole della moglie del cantante scomparso al settimanale Nuovo

Il cantante Gianni Nazzaro è morto lo scorso 27 luglio all’età di 72 anni a causa di un tumore ai polmoni.

La moglie Nada Ovcina, che era anche sua manager e addetto stampa, ha raccontato al settimanale Nuovo: «Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito».

I funerali dell’artista napoletano, infatti, sono stati pagati da alcuni amici menzionati dalla moglie: Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Lino Banfi, Sandro Giacobbe, Martufello e Paola Delli Colli. «Mi hanno aiutato concretamente a dargli una sepoltura dignitosa. Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra Rai, ha pagato la sua cremazione e anche gli orchestrali di Gianni, pur non essendo ricchi, mi hanno dimostrato solidarietà», ha raccontato la donna.

Gianni Nazzaro e Nada erano divorziati ma sono risposati in una stanza del Policlinico Gemelli di Roma pochi giorni prima della morte: «Lui e io eravamo divorziati e ogni tanto progettavamo di risposarci. Quando le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate, Gianni mi ha chiesto di diventare sua moglie. Un matrimonio in extremis, celebrato alle tre del mattino in una stanza di ospedale. Ma mi ha regalato un attimo di felicità: l’ultimo, purtroppo, che rende il nostro legame eterno e indistruttibile», ha detto Nada.

A proposito della sua scomparsa dalla televisione, la moglie di Gianni Nazzaro ha rivelato: «Sono sicura che questo tarlo abbia contribuito alla sua fine, spingendolo a fumare sempre di più per calmare i nervi e distruggendo le sue difese immunitarie».

Gianni Nazzaro e Nada Ovicina si sposarono ma poi il matrimonio finì nel 1976 quando il cantante cominciò una relazione con Catherine Frank, con cui sposò nel 1978. Poi, però, Nazzaro divorziò dalla seconda moglie ed è tornato con Nada.