Doveva scontare 11 anni e 6 mesi di carcere

Era stato condannato a 11 anni e 6 mesi di carcere per aver violentato una minore che dopo qualche tempo dagli abusi si era anche tolta la vita. Giuseppe Matarazzo, 45enne, è stato ucciso a colpi di pistola nella sua casa mentre usufruiva di un permesso di qualche giorno.

E’ successo a Frasso Telesino, nel Beneventano. Secondo le prime ricostruzioni, il pastore condannato per pedofilia e finito in carcere il 4 marzo del 2009, sarebbe stato freddato all’interno della sua abitazione. L’uomo era stato condannato per aver violentato una sua vicina di casa 14enne e, prima di lei, avrebbe anche abusato della sorella.

Non ancora chiaro il movente dell’omicidio anche se gli investigatori propendono per l’ipotesi di una vendetta nei confronti dell’uomo condannato per il reato di violenza contro minori.