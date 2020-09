Il fermo della polfer

Un extracomunitario è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni (RC) perchè ritenuto responsabile delle molestie nei confronti di una studentessa sbarcata dal traghetto e dell’aggressione degli agenti della Polfer.

L’uomo avrebbe molestato una studentessa appena sbarcata da una nave proveniente da Messina ma è stato costretto a desistere dall’intervento di un ormeggiatore. Un cittadino extracomunitario di origine africana è stato arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria in servizio nella stazione ferroviaria di Villa San Giovanni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo ha dapprima avvicinato la ragazza rivolgendole pesanti apprezzamenti e poi ha tentato il contatto spingendola verso un muro. L’intervento dell’ormeggiatore che ha notato la scena ha fatto desistere l’aggressore dai suoi propositi. Individuato dai poliziotti grazie ad una immediata attività di ricerca, l’uomo, è stato accompagnato negli uffici della Polfer dove ha iniziato a danneggiare gli arredi e ad aggredire gli agenti.

Nel Siracusano un uomo, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e furti. L’uomo è stato condannato a 5 anni, va in carcere. E’ stato condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione con le accuse di furto aggravato e violenza sessuale Francesco Zocco, 53 anni, con precedenti penali. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, si sono svolti a Pachino, piccolo Comune a sud del Siracusano, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2015, come emerso nel corso delle indagini compiute dalle forze dell’ordine. Il suo procedimento giudiziario è giunto al termine, infatti è arrivata la sentenza definitiva, per cui la Procura di Siracusa ha emesso un ordine di arresto che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Pachino, dove risiede il cinquantatreenne. L’uomo questa mattina è stato prelevato dalla sua abitazione per essere condotto in cella, nel penitenziario di Cavadonna.