Aveva 77 anni

È morta ieri sera, domenica 17 aprile, Catherine Spaak. L’attrice, conduttrice, scrittrice, cantante aveva da poco compiuto 77 anni. Due anni fa era stata colpita da un’emorragia cerebrale.

Dario Franceschini, ministro della Cultura: “”Apprendo con dolore della scomparsa di Catherine Spaak, artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata. Mi stringo ai familiari e agli amici in questa triste giornata”.

Nata in Francia, a Boulogne-Billancourt, il 3 aprile 1945 da una famiglia dell’alta borghesia belga, figlia dello sceneggiatore Charles e nipote dello statista Paul-Henri, nella sua lunga carriera Catherine Spaak ha spaziato tra la musica, il cinema e la televisione.

Il suo programma TV cult è stato Harem, condotto per 15 stagioni. Nel 2013 sposa Vladimiro Tuselli. Nel 2020, a pochi giorni dal lockdown, viene colpita da un’emorragia cerebrale: “Non provo nessuna vergogna a parlarne – ha raccontato a Storie italiane su Rai1 – Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice. Voglio che alle persone arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacita’ di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti”.

Simona Ventura sui social: “Gentile, garbata, per me con il suo ‘harem’, una musa ispiratrice. Mi dispiace moltissimo. RIP Catherine Spaak”. Rita Dalla Chiesa: “Un dolore forte. Ciao, Catherine”. Barbara D’Urso: “Donna straordinaria, attrice ineguagliabile… L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità… Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre”.