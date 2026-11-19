Aveva 91 anni

È morto oggi, giovedì 19 novembre, Corrado Augias. Aveva 91 anni. Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, il grande pubblico lo aveva conosciuto con programmi come Telefono giallo, Babele e Quante storie. Fino agli ultimi giorni aveva condotto La Torre di Babele su La7. A darne notizia è stato il sito di Repubblica, con un ricordo firmato da Ezio Mauro.

L’infanzia in Libia e il teatro

Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935. Il padre Carlo era un ufficiale della Regia Aeronautica e prestò servizio in Libia, dove il figlio trascorse l’infanzia. La madre era figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo.

Fin da giovane si era interessato al giornalismo culturale e al teatro. Negli anni Sessanta aveva partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana e aveva collaborato con il Teatro dei 101. Aveva scritto anche opere teatrali, come “Direzione Memorie”, messa in scena da Gigi Proietti.

La sua vita, dall’infanzia in Libia al ritorno a Roma fino alla carriera, è raccontata in uno dei suoi libri più personali, “La vita s’impara”, uscito da Einaudi nel 2024. Nel libro scrive: «Anch’io sono vissuto a lungo senza capire granché». E poi: «ora so che la vita s’impara e va un po’ meglio, però s’è fatto tardi».

Da New York a Repubblica

Era entrato in Rai nel 1960. Aveva cominciato la carriera giornalistica come corrispondente da New York, tra il 1966 e il 1968. Poi si era trasferito a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per L’Espresso e Panorama.

Nel novembre 1975 era arrivato a la Repubblica, di cui fu tra i fondatori insieme a Eugenio Scalfari e al quale restò legato per tutta la carriera. Dal 2001 al 2021 aveva curato la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila messaggi su temi come la democrazia, i diritti, la laicità e le questioni etiche. Una selezione delle risposte era uscita in un libro in edicola nel 2021.

Telefono giallo, Babele e La Torre di Babele

In televisione era diventato popolare con i programmi che aveva ideato e condotto. Nel 1987 aveva portato su Rai 3 Telefono giallo, andato in onda fino al 1993 e dedicato ai casi di cronaca nera, alle vicende giudiziarie irrisolte e ai misteri italiani. Tra le puntate più ricordate c’è quella sulla strage di Ustica, durante la quale una telefonata in diretta aveva fornito elementi importanti per le indagini successive.

Nel 1990 era arrivato Babele, un programma dedicato interamente ai libri e agli scrittori. Nel 1994 aveva lasciato la Rai per Telemontecarlo, dove aveva condotto tra gli altri “Domino”, un talk show di approfondimento politico e di attualità.

Dopo l’esperienza al Parlamento europeo era tornato in Rai con programmi culturali come “Le storie – Diario italiano”, “Enigma”, “I Visionari”, “Quante storie”, “Città segrete” e “Rebus”, dedicati alla storia, alla letteratura e alla cultura. Nel 2023 era passato a La7, dove aveva dato vita a “La Torre di Babele”, programma di approfondimento sui grandi temi dell’attualità e della società.

Il Parlamento europeo e le battaglie per i diritti

Nel 1994 era stato eletto al Parlamento europeo come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra, con 168.735 preferenze. Era rimasto a Strasburgo fino al 1999, senza essere rieletto.

Si era sempre dichiarato ateo. Si era battuto per la laicità delle istituzioni, per i diritti civili e per la legalizzazione dell’eutanasia, condividendo le battaglie dell’Associazione Luca Coscioni e dei Radicali italiani.

Gialli, saggi e i segreti delle città

Accanto al giornalismo aveva costruito una vasta produzione da scrittore, tra romanzi gialli, saggi e opere teatrali. Negli anni Ottanta aveva pubblicato una trilogia ambientata nei primi decenni del Novecento: “Quel treno da Vienna”, “Il fazzoletto azzurro” e “L’ultima primavera”, da cui è stata tratta la miniserie “Guerra di spie”.

Tra i suoi romanzi ci sono “Sette delitti quasi perfetti”, “Una ragazza per la notte”, “Giornali e spie”, che ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917, e “Tre colonne in cronaca”, scritto con la moglie Daniela Pasti, anche lei giornalista e scrittrice.

Come saggista aveva avuto grande successo con la serie sui segreti delle città: Parigi, New York, Londra, Roma, Istanbul e il Vaticano. Pur dichiarandosi ateo, si era occupato molto di storia delle religioni e del rapporto tra fede e ragione. Aveva scritto “Inchiesta su Gesù” nel 2006 con il biblista Mauro Pesce, “Inchiesta sul cristianesimo” con Remo Cacitti, “Disputa su Dio e dintorni” nel 2009 con Vito Mancuso e “I segreti del Vaticano” nel 2010.

Aveva firmato anche una difesa della lettura, “Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi”, e una biografia del pittore livornese Amedeo Modigliani, “Modigliani. L’ultimo romantico”. Tra i libri più recenti ci sono “La musica per me” (Einaudi, 2025), “Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo” (Feltrinelli, 2026), pensato per i ragazzi ma anche per gli adulti, e “L’uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli”, scritto con la figlia Natalia Augias, giornalista, e pubblicato nel 2026.

Il saluto del Senato

L’aula del Senato lo ha salutato con un caloroso applauso e un minuto di silenzio. A chiedere l’applauso è stata la capogruppo di Italia Viva, Raffaella Paita, che in aula lo ha ricordato come «Una figura eccezionale del giornalismo italiano».