I carabinieri fanno luce su un agguato di due anni fa

I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza custodia cautelare in carcere su richiesta della Dda, nei confronti di un italiano, di 46 anni. E’ ritenuto responsabile, con due complici, dell’omicidio di Paolo Salvaggio, avvenuto a Buccinasco nel Milanese, l’11 ottobre 2021. L’arrestato, pregiudicato, è stato fermato in provincia di Catania, dove si era stabilito dopo il delitto.

Elemento di spicco della criminalità

Il provvedimento è scaturito da un’indagine dei militari del nucleo investigativo di Milano. Salvaggio era ritenuto elemento di spicco della criminalità milanese con relazioni sia con la cosca ‘ndranghetista dei Barbaro-Papalia, sia con i superstiti del “clan dei catanesi” legato al boss Angelo Epaminonda. Per i carabinieri però l’omicidio non è collegato legato alle dinamiche della criminalità organizzata. E’ il risultato di vecchi dissidi maturati nell’ambito della criminalità comune.

Un’esecuzione vera e propria

Il delitto fu un’esecuzione messa in atto da due uomini su uno scooter che spararono contro Salvaggio, poi finito con un colpo da distanza ravvicinata. In provincia di Milano sono state eseguite anche otto perquisizioni.

Le modalità del delitto

Salvaggio era in strada quell’11 ottobre del 2021 sulla sua bicicletta quando è stato avvicinato da uno scooter da cui sono stati esplosi i colpi, da distanza ravvicinata. L’uomo, boss con precedenti per droga legato anche alla ‘ndrangheta, si trovava agli arresti domiciliari. Aveva un permesso per uscire alcune ore alla mattina. Le modalità, quindi, avevano fanno pensare inizialmente a un agguato pianificato.

Inutile corsa all’ospedale

La vittima venne portata in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto. Troppo gravio le ferite riportate. Secondo quanto venne comunicato dall’Areu, l’uomo fu ferito alla testa, al volto e alla spalla e per questo venne trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano. La sparatoria si consumò poco dopo le 10 in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi.

