Oroscopo del Giorno Venerdì 21 Ottobre 2022

Il Meteo in Sicilia, il sole resiste, temperature primaverili – LE PREVISIONI

Non accennano a diminuire le temperature in Sicilia mentre il sole continua ad essere protagonista anche per la giornata di giovedì 20 ottobre. Maggiore nuvolosità, ma non dovrebbero esserci precipitazioni, nell’area dello Stretto di Messina.

..