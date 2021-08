Dramma ad Osimo (Marche)

Una donna di 43 anni, originaria di Osimo, nelle Marche, Marica Ciavattini, è morta a causa di un’infezione batterica.

Ciavattini ha avvertito i primi sintomi domenica scorsa, 1 agosto, tra cui la febbre altra e ha pensato di essersi ammalata di Covid-19. Nel giro di cinque giorni, le condizioni cliniche della donna sono peggiorate e, venerdì sera, è deceduta nell’ospedale di Torrette.

Come accennato, dagli esami è emerso che non si trattava di Covid-19 ma di un’infezione batterica.

La donna era nota in città per essere stata una fiorista nel centro storico del comune marchigiano. Inoltre, ha lavorato in una cooperativa di assistenza anziani a Campocavallo, frazione di Osimo.

Marica, come riportato da Il Resto del Carlino, lascia il compagno, la madre Ivana e il fratello Davide.

Uno dei messaggi di cordoglio sui social: «Il bello della vita forse è proprio questo, che nessuno sa il tempo che abbiamo a disposizione, la vera abilità è nel saperlo sfruttare al meglio. Il tuo tempo però è stato troppo poco. Ciao Marica, dolce compagna di banco».

Non sarà svolta l’autopsia sul corpo della donna.