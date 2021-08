Indagano Polmare e capitaneria di Piombino

Un sub 39enne, originario di Palermo ma da tempo residente nel livornese, è morto mentre lavorava in mare alle vasche di un impianto di itticoltura di Piombino nel golfo di Follonica, a Grosseto, per un probabile urto con un’imbarcazione a circa due miglia dalla costa. A dare l’allarme i colleghi dell’uomo che è stato recuperato in stato di incoscienza da una motovedetta della capitaneria di porto di Piombino.

Immediati i soccorsi ma nulla da fare

Al medico del 118 intervenuto con un’ambulanza non è rimasto altro che constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria di capitaneria e Polmare, su delega della Procura di Livorno, per stabilire la dinamica dell’incidente.

I primi riscontri

Stando alle prime indiscrezioni che trapelano dagli ambiente investigativi, il 39enne sarebbe stato letteralmente travolto dall’elica di un’imbarcazione che gli avrebbe procurato delle gravissime ferite su tutto il corpo. Quando è stato riportato a galla le sue condizioni sono subito apparse disperate.

Il cordoglio del sindaco di Piombino

Sul grave incidente sul lavoro è intervenuto il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari: “È con estremo cordoglio che apprendiamo la notizia della morte di un giovane lavoratore avvenuta questa mattina mentre stava svolgendo le proprie mansioni intorno alle vasche di un impianto di itticoltura nel golfo di Follonica. In attesa di chiarezza su quanto accaduto, io e Sabrina Nigro, assessore al Lavoro, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti in questo momento di sofferenza”.

Altro emigrato morto alla vigilia di Ferragosto

Un altro siciliano emigrato è morto nei giorni scorsi, ma questa volta a causa di un incidente stradale. Si tratta di Francesco La Rocca, 38 anni, deceduto di un tragico incidente stradale avvenuto a Rodi, nota città greca. Secondo quanto si apprende da fonti dell’informazione greca, la vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri due amici. Stavano percorrendo la strada provinciale che conduce da Rodi a Kallithea quando, nello svoltare a sinistra, hanno impattato violentemente contro una motocicletta.