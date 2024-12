In via Santonacale

Anche quest’anno, il Gruppo Artistico Giovanni Paolo II dell’associazione Dona un Sorriso, con il supporto della parrocchia Santa Maria degli Angeli di Partanna Mondello, presenta la IV Edizione del Presepe Vivente. Un evento che unisce fede, tradizione e spirito comunitario, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza unica e suggestiva.

Sarà possibile visionare il presepe domenica 22, giovedì 26 e domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00, in via Santocanale. Prevista anche una degustazione di prodotti tipici siciliani.

Il valore religioso e culturale del presepe

Il Presepe Vivente non è solo una rappresentazione della nascita di Gesù, ma un’occasione per riflettere sul significato autentico del Natale. Il presidente dell’associazione, Gottuso Giuseppe, sottolinea come questa iniziativa offra una visione tangibile del mistero dell’incarnazione e rafforzi i valori della fede e della tradizione millenaria.

Attraverso questa rappresentazione dal vivo, il presepe diventa un momento di condivisione, unendo la comunità in un percorso di riscoperta dei valori natalizi e promuovendo il senso di appartenenza.

Un percorso emozionante e suggestivo

La IV Edizione del Presepe Vivente di Partanna Mondello racconta la storia della nascita di Gesù attraverso un percorso ricco di dettagli. L’ambientazione, allestita con cura in un piccolo boschetto nella zona di Partanna Mondello, trasporta i visitatori indietro nel tempo.

I momenti più significativi vengono rappresentati con grande partecipazione e dedizione:

La comparsa dell’angelo a Maria, annuncio del miracolo imminente.

a Maria, annuncio del miracolo imminente. Il sogno di Giuseppe , simbolo di fede e obbedienza.

, simbolo di fede e obbedienza. La nascita di Gesù, momento centrale del Natale, rievocato in modo autentico e coinvolgente.

L’importanza del legame comunitario

Il Presepe Vivente di Partanna Mondello è molto più di una semplice rappresentazione religiosa: è un simbolo di coesione sociale. Ogni membro della comunità contribuisce attivamente, dando vita a un progetto che celebra la condivisione e il lavoro di squadra. Famiglie, volontari e artisti locali collaborano per creare un evento che promuove valori fondamentali come la solidarietà e l’accoglienza.

Questa iniziativa è l’occasione perfetta per vivere il Natale in modo più autentico, lontano dalla frenesia commerciale, e per riscoprire la gioia dello stare insieme.

Il piccolo boschetto: un luogo suggestivo

L’ambientazione scelta per il Presepe Vivente – un piccolo boschetto immerso nel cuore di Partanna Mondello – offre uno scenario naturale e suggestivo, capace di ricreare la semplicità della Betlemme di duemila anni fa. Le luci soffuse, i costumi tradizionali e le scenografie curate nei minimi dettagli donano ai visitatori un’esperienza immersiva e spirituale.

Un evento da non perdere

La IV Edizione del Presepe Vivente è un appuntamento irrinunciabile per chi desidera vivere un Natale autentico e partecipare a un momento di riflessione e spiritualità. La rappresentazione è pensata per coinvolgere tutta la famiglia, offrendo ai più piccoli l’opportunità di scoprire la storia della natività in un contesto reale e coinvolgente.

Un messaggio del presidente

Il presidente del gruppo, Gottuso Giuseppe, ha dichiarato: “Il nostro presepe è il racconto dal vivo della venuta di Gesù, dalla comparsa dell’angelo a Maria al sogno di Giuseppe fino alla nascita di Gesù, tutto rappresentato e costruito in un piccolo boschetto a Partanna Mondello”.

Le sue parole trasmettono l’amore e la dedizione di un progetto che coinvolge l’intera comunità, offrendo ai partecipanti un’esperienza