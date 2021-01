Bugo parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone E invece sì. Il titolo del brano che Bugo presenta a Sanremo 2021 sembra una risposta all’ex amico Morgan, che ha duramente contestato il direttore artistico Amadeus per la scelta di inserire Bugo nella lista dei 26 Big del 71esima Festival della Canzone italiana. Una contestazione costata a Morgan il posto nella giuria televisiva di Sanremo Giovani: una polemica aspra, che ha portato ad accuse social da parte di Morgan e a una nota stampa ufficiale di Amadeus letta sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo prima della diretta della Finale di Sanremo Giovani.

«Non ho alcun gesto scaramantico, non l’ho mai avuto neanche prima dei concerti sono molto rilassato in realtà non ho problemi, devo salire sul palco è chiaro che sono concentrato».

«Dopo quello che è successo lo scorso anno (la lite con Morgan, ndr) ho subito detto: nel 2021 ci riproverò. Volevo riprendermi lo spazio che mi era stato tolto. La gente ha avuto con me un affetto, un’empatia incredibili: ha capito tutto di me, anche se non mi conosceva». Per questo ho contattato Amadeus: «Il sentimento di rivincita era tanto. Ad Amadeus il pezzo nuovo è piaciuto subito ed è per questo che mi ha voluto, non per altri motivi. Il Festival è musica, tutto il resto sono chiacchiere».