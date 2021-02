Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con il brano Combat Pop

In gara tra i Big nella 71° edizione del Festival di Sanremo

Lo Stato Sociale, a Sanremo con brano "Combat Pop"

Il Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 2 al 6 marzo

Lo Stato sociale su RaiPaly parlano di Combat Pop

“Il brano parla della necessità di abbattere le regole. Sarà un pezzo rock, ma anche kombat, ma anche pop, sarà una canzone totale. A Sanremo 2021 ci approcciamo come… cacciatori di fagiani! Speriamo che sia la prima grande festa, visto che è un anno che non si può suonare”. Siamo una band senza leader, siamo cinque stronzi nella bellezza e accogliamo tutto quello che ci capita con l’ingenuità della scoperta. Anche per questo “Combat pop” non la canterà lodo, provate a indovinare chi lo farà”.

Un pò di “Lo Stato sociale”

Coerentemente con il loro nome, hanno esordito nel 2010 con l’EP Welfare pop. L’anno successivo arriverà invece il più famoso L’amore ai tempi dell’Ikea, ironia sul titolo della celebre opera di Gabriel Garcia Marquez. La tendenza della band, infatti, è quella di unire l’alto e il basso, il citazionismo e gli oggetti di luogo comune. Nel 2009 Lo Stato sociale nasce dall’unione di Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti. Nel 2011 il trio diventa un quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio.

Quella a Sanremo 2021 sarà la loro seconda partecipazione in gara e la terza in assoluto. La prima volta è stata nel 2018, nel Festival condotto da Claudio Baglioni. Quell’anno Lo Stato sociale si aggiudicò il secondo posto con la canzone Una vita in vacanza. Un argento che gli ha portato fortuna e che sicuramente ha contribuito al loro exploit – se ve lo stavate chiedendo, primi arrivarono Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Il gruppo, però, tornerà a Sanremo una seconda volta nel 2019, questa volta non in gara ma solo come ospiti, cantando insieme a Renato Pozzetto E la vita, la vita.