Sanremo 2021: Giovanna Civitillo nel cast di “PrimaFestival”

Un trio del tutto inedito che raccoglierà il testimone di Ema Stokholma e Gigi e Ross. Per questo ruolo la Civitillo, sembrerebbe aver rinunciato al ruolo di inviata de “La vita in diretta”, che aveva già ricoperto lo scorso anno. Intanto dopo il via libera del Cts a Sanremo 2021, il primo a prova di Covid-19. Fino ad oggi Amadeus ha confermato nel cast dell’evento: Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Elodie, Matilda De Angelis, Naomi Campbell.

“Siamo felicissimi, sarà uno spettacolo importante”, ha dichiarato un entusiasta Amadeus dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico sulla fattibilità del Festival di Sanremo 2021 che, anche se senza pubblico e con un rigido protocollo da rispettare, si svolgerà regolarmente nei tempi delicati dell’emergenza sanitaria. Uno slancio, quello del timoniere della kermesse, che saprà essere supportato dalla vicinanza dell’adorata moglie, dietro le quinte come sotto i riflettori di un’edizione storica.

PrimaFestival è il breve spazio in onda prima di ogni serata della kermesse musicale, prevista quest’anno dal 2 al 6 marzo 2021. Un vero e proprio telegiornale per rimanere sempre aggiornati ed approfondire quanto accade a Sanremo: le novità, i fatti salienti, le curiosità relative a cantanti e ospiti, dentro e fuori il Teatro Ariston.

Be che dire, Amadeus durante la conduzione di Sanremo 2021, sicuramente non sentirà la mancanza di sua moglie Giovanna Civitillo.