Max Gazzè ha anche una filmografia

che lo ha visto partecipare a sei film: “Basilicata Coast to Coast”, “12 12 12”, “Incompresa”, “Confusi e felici”, “Lasciami per sempre” e “Monster Family”. Del primo, ha anche curato la colonna sonora, per cui ha ottenuto nel 2010 il Ciak d’Oro.

“Un maestro dell’arte sottile del pop”: così lo ha definito Amadeus, annunciandone la partecipazione insieme alla “Trifluoperazina monstery band”. Molta la curiosità intorno al suo brano che, come tutti quelli presentati da lui in passato al Festival, non mancherà di suscitare curiosità.