“Quando ti sei innamorato” il singolo di Orietta Berti al festival di Sanremo

In un intervista fatta a Verissimo la Silvia Toffanin le chiede se ha già scelto gli abiti da indossare durante la kermesse canora, la cantante rivela:

«Non lo so ancora, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria».

Ma la gioia della cantante è velata da un’ombra che riguarda la sua vita privata. Orietta Berti ha contratto il Coronavirus ma è guarita, mentre il marito Oscaldo:

«Non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me».

Orietta Berti pensa di Sanremo

Una delle ipotesi che circolano con più insistenza in questi giorni è quella di un rinvio del Festival di Sanremo. Per qualcuno basterebbe spostarlo di pochi giorni, per altri di un paio di mesi. C’è anche chi valuta un rinvio al 2022. Ma Orietta Berti non è per nulla d’accordo.

Spiega l’artista: “Ma come si fa, sei legato a tanti vincoli. Sanremo è come una catena di montaggio, un lavoro di fabbrica. Ci sono l’editore della canzone, gli autori che te l’hanno scritta, il maestro che ha già fatto gli arrangiamenti. Il pubblico è essenziale, ti dà l’emozione che tu devi esprimere. Ma poi, se il pubblico non è lì, devi pensare che ti guarda in tv. Il moi parere è che, pubblico o non pubblico, noi andiamo lì per cantare, è un’occasione importante e ci dobbiamo adattare“.

Quando ti sei innamorato, il significato della canzone

La Berti in un’intervista rilasciata a RaiPlay ha rivelato qualche anticipazione sul brano che presenterà sul palco dell’Ariston a marzo. Spiega ai microfoni Rai:

«Quando ti sei innamorato, parla di un incontro che fa nascere una grande passione. È un percorso melodico con una struttura musicale sia classica che moderna».