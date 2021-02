Francesco Renga e i suoi nove Sanremo

Francesco Renga sarà uno dei 26 big in gara a Sanremo 2021 in programma dal 2 al 6 marzo con “Quando trovo te”

Primo artista della categoria Big annunciato da Amadeus nella presentazione dei 26 artisti in gara alla 71° edizione del Festiva di Sanremo. Francesco Renga, che ha alle spalle 7 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, inoltre ha ricevuto 2 premi della critica con “L’uomo che ride” presentata nel 1991 a Sanremo Giovani e “Raccontami” risalente al 2001, sempre nella categoria Big.

“Quando trovo te” il singolo di Francesco Renga

«Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro. Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Mai come stavolta la musica può incarnare il significato stesso di insieme, di aggregazione, di inclusione. Sanremo diventa così il simbolo stesso di una ripartenza del mondo dello spettacolo e un segnale di speranza: la speranza che questo incubo possa finire il prima possibile.».

Francesco Renga e i suoi Sanremo

Francesco Renga ha esordito sul palco dell’Ariston nel 1991, insieme alla band Timoria, con il brano L’uomo che ride. Torna a Sanremo da solista nel 2001, sempre nella categoria Giovani, con il brano Raccontami…. Nel 2002 partecipa al concorso con Tracce di te, nel 2005 vince Sanremo con il brano Angelo.

Nel 2009, torna all’Ariston con il brano Uomo senza età, mentre l’anno successivo è sul palco in qualità di ospite per omaggiare il sessantesimo anniversario della kermesse. Nel 2011 viene chiamato dai Modà ed Emma per duettare sulle note di Arriverà, ma è nel 2012 che torna in gara con la canzone La tua bellezza.

Nel 2014 si aggiudica il quarto posto nel concorso con Vivendo adesso, brano scritto da Elisa e presentato al festival insieme ad A un isolato da te. Nel 2018 è sul palco dell’Ariston come ospite insieme a Nek e Max Pezzali, mentre nel 2019 canta in gara con Aspetto che torni.