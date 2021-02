Le parole dell'attrice a La Confessione di Peter Gomez

Manuela Arcuri è tornata sul presunto ménage à trois con Berlusconi e Francesca Lana .

è tornata sul presunto ménage à trois con e . L’attrice ha smentito tutto a La Confessione di Peter Gomez .

di . L’attrice ha confermato l’autenticità della relazione con Gabriel Garko.

Manuela Arcuri, ospite de La Confessione, il talk show condotto dal giornalista Peter Gomez su Nove, ha parlato del rapporto con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio dei Ministri.

Ora, nel settembre 2011 uscirono alcune intercettazioni, risalenti al 2009, e riguardanti l’imprenditore pugliese Gianpi Tarantini, condannato a 2 anni e 10 mesi di recusione dalla Corte di Appello di Bari perché portava escort nelle residenze di Berlusconi. In pratica, Tarantini avrebbe anche tentato di organizzare un incontro tra l’ex premier, l’attrice 44enne e Francesca Lana. Ebbene, la Arcuri ha smentito ha questa ricostruzione.

Le parole dell’attrice: «È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena. Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un’amica. Io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’ in cambio di che? Di niente!».

Arcuri, che oggi è legata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco da cui ha avuto il figlio Mattia, ha anche confermato che la sua relazione amorosa con Gabriel Garko è stata autentica.