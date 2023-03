Nella natura umana c’è un costante desiderio di esplorare qualcosa di nuovo e di mettersi in condizioni insolite. Riposo è preferibilmente all’estero. Le condizioni di vita sono il più diverse possibile da quelle in cui si trova nella vita di tutti i giorni. Cultura con opinioni e tradizioni completamente diverse.

Se state per fare un viaggio romantico, soggiornate nell’hotel più bello di Parigi. Se avete sognato a lungo a New York, pensate a come e quando potete organizzare il vostro viaggio per trarne il massimo piacere.

Ma a volte potete permettervi di rilassarvi e cercare la bellezza della casa. Spesso non notiamo il fascino delle cose che ci sono quotidiane perché ci siamo abituati. Tuttavia, è possibile provare a guardare la vita di tutti i giorni da una prospettiva diversa e trovare luoghi che esistono solo dove si trova il vostro cuore.

1. Cominciamo dalle cime, la Costiera amalfitana

La Costiera Amalfitana è una popolare destinazione turistica. La penisola si trova nel sud-ovest dell’Italia continentale, appena a sud di Napoli. Nel 1997, questa pittoresca costa è stata inclusa nella lista dei monumenti del Patrimonio dell’umanità.

La perla della Costiera Amalfitana è giustamente considerata il villaggio di pescatori di Positano, le cui case colorate scendono a terrazze dalle pendici delle montagne fino al mare. Per le strade di Positano sono state girate una serie di scene della commedia romantica “Under the Tuscan Sun”.

Il momento migliore per ammirare le bellezze locali è da aprile a giugno, quando tutto è immerso in fiori, profumi di fiori d’arancio e gelsomino, ed il clima è già abbastanza caldo e talvolta è persino possibile fare il bagno. A luglio e agosto arrivano molti turisti, quindi è meglio cercare di evitarli. Inoltre, c’è un caldo estremo in alta stagione, quindi le escursioni su terreni montuosi possono essere difficili.

2. I leggendari Pompei ed Ercolano

Pompei è un’antica città romana nel sud Italia vicino a Napoli. Pompei fu notoriamente sepolta sotto un enorme strato di cenere durante l’eruzione del Vesuvio nel 79. Al giorno d’oggi, la città è un enorme museo a cielo aperto, anch’esso dichiarato Patrimonio dell’umanità dal 1997.

Un destino simile a Ercolano – la città, anch’essa distrutta nel 79 dall’eruzione del Vesuvio. A differenza di Pompeo, non morì a causa della cenere, ma fu inondato da un flusso piroclastico. Ciò è accaduto quasi istantaneamente, il flusso dal vulcano ha letteralmente intasato tutti gli edifici, quindi la città è sopravvissuta ancora meglio a Pompeo.

Queste due città sono vicine l’una all’altra e potete vederle in un giorno. Visitare questi luoghi offre l’opportunità non solo di imparare qualcosa di nuovo, ma anche di approfondire la storia italiana, che può essere esplorata all’infinito.

3. Sassi di Matera

Un altro luogo turistico popolare che ci racconta la storia dei nostri antenati è il Sassi di Matera. Si tratta di abitazioni rupestri che sono state scavate nella roccia sulle pendici della città vecchia.

La storia del labirinto di abitazioni risale ai tempi antichi. Sono stati abitati nel Paleolitico. La gente ha vissuto qui fino alla metà del XX secolo, fino alla costruzione di una nuova città. Oggi il sito è elencato come Patrimonio dell’umanità. A causa della sua somiglianza con L’antica Gerusalemme, Sassi di Matera divenne spesso il luogo delle riprese di vari film. Uno dei più famosi è “La passione di Cristo” di Mel Gibson. Oggi, una parte delle grotte è stata riproposta per hotel, ristoranti e negozi di souvenir. Altre abitazioni rupestri sono aperte al pubblico. È meglio esplorare il centro storico a piedi per ammirare le stradine, i bellissimi affreschi nei templi rupestri.

4. Maratea

Un altro gioiello da spiaggia in Italia è Maratea. La città fa parte della regione della Basilicata ed è l’unica della regione situata sulla costa tirrenica. Per i suoi splendidi paesaggi e la costa, Maratea è chiamata “la perla del Tirreno” e per la presenza di un numero significativo di chiese e cappelle, Maratea è chiamata la “città delle 44 chiese”.

Maratea offre l’opportunità di ispirarsi alla vera natura del sud d’Italia con una costa rocciosa e attrazioni culturali. Perché qualcos’altro?

5. Infine, Alberobello

Tra tutte le città d’Italia, Alberobello può essere definita una delle più sorprendenti e interessanti.

L’intera città è piena di edifici straordinari che portano l’interessante nome di «trulli». Le case italiane hanno un tetto conico. Tali edifici sorprendenti non si trovano in nessuna città del globo. Sono unici e, grazie a questo, l’UNESCO è stato attribuito al Patrimonio culturale.