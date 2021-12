Soccorsi attivati sull'Appennino Pistoiese

Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone, in provincia di Pistoia, in Toscana, per il distaccamento di una valanga. Sul posto risultano inviati anche due velivoli dell’elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3.

Tra i soccorritori anche i vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese. In aiuto anche l’elicottero Drago del nucleo VF di Bologna con a bordo personale VF SAF (Speleo Alpino Fluviale), con attrezzature per ricerche su valanghe.

L’intervento è in svolgimento. Stando a quanto si è appreso, risultano persone coinvolte ma non è noto al momento in quali condizioni esatte si trovino. La zona in cui si è verificato il distacco della valganga è quella del Lago Nero, un’area che risulta frequentata più da escursionisti che da sciatori.

Uno sciatore, coinvolto nella valanga, sarebbe riuscito a mettersi in salvo e ha dato l’allarme.