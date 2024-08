Una tartaruga è stata salvata nel mare di Ustica. L’esemplare di Caretta Caretta si trovava al largo della zona della Falconiera, nella riserva naturale dell’isola, quando è stata avvistata con la zampa anteriore lacerata da una lenza di nylon. Una seconda tartaruga era stata salvata E’ il secondo salvataggio nel giro di una settimana. Sono intervenuti i militari della guardia costiera e il direttore dell’area marina protetta Davide Bruno. “E’ stata rimossa la lenza che ha ferito l’animale che sarà trasferito all’Istituto Zooprofilattico per le cure necessarie che consentiranno di rimettere in mare la tartaruga”.

Il salvataggio a Siracusa

Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi di una tartaruga caretta-caretta che nuotava con gravi difficoltà nelle acque di Punta Milocca, sul litorale sud di Siracusa. Un’altra segnalazione si è registrata, sempre nella giornata di oggi, nello specchio acqueo antistante l’Isola di Capo Passero, sulla punta estrema della Sicilia orientale.

Le due tartarughe

In entrambi i casi, sono stati avvertiti i militari della Capitaneria di Porto di Siracusa: l’esemplare ritrovato al largo di Siracusa, recuperato da personale dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, è stato in un primo momento custodito presso un centro diving locale e poi affidato al personale della Guardia Costiera di Siracusa. La seconda tartaruga è stata consegnata al personale della dipendente Delegazione di Spiaggia di Marzamemi.

Avevamo un amo in bocca

Entrambi gli esemplari, recuperati con un amo in bocca, sono stati affidati all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per le cure e per il successivo reintegro nel proprio habitat naturale.

La specie

La tartaruga marina comune (Caretta caretta), come spiega il Wwf, è la specie più diffusa nel Mediterraneo, ma sono presenti anche altre specie, tra cui, la tartaruga verde (Chelonia mydas) e, sebbene più rara, la tartaruga liuto (Dermochelys coriacea). In totale si contano sette specie di tartarughe marine distribuite nella fascia tropicale e temperata dei mari del mondo e sono tutte a rischio di estinzione, minacciate dalla cattura accidentale, degradazione dell’habitat, disturbo antropico e dai cambiamenti climatici.