Io Sono Rosalia” è il nuovo musical della Compagnia Teatrale Ananche, che debutterà sabato 18 ottobre alle ore 21:00 al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo (via Autonomia Siciliana,123).

Lo spettacolo racconta la vita e l’eredità spirituale della Santa patrona di Palermo attraverso cultura, arte e teatro, restituendone fascino e devozione.

Domenica 12 ottobre alle ore 9:30 del mattino, nel Santuario di Santa Rosalia, alcune scene e musiche selezionate offriranno un momento simbolico: un piccolo assaggio del musical, pensato per evocare la storia e la spiritualità della Santa.

Il musical, scritto e diretto da Alessandro La Barbera, con musiche originali di Francesco Sichera e fonti storiche del Professor Girolamo Mazzola, vede sul palco oltre trenta talenti tra attori, cantanti, ballerini e figuranti.

