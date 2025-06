Inizia il countdown per lo show che unisce spettacolo e impegno sociale. C’è fermento in città per la doppia data di “Gigi & Friends – Sicily for Life”, in programma il 20 e 21 giugno sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Il ricavato dell’evento, promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto e subito sostenuto dall’artista partenopeo Gigi D’Alessio, sarà destinato alla realizzazione di un poliambulatorio ospedaliero a Villa Belmonte, dedicato alle malattie pediatriche rare.

A condividere il palco con Gigi, dieci grandi nomi della musica italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Elena D’Amario e Alessandro Siani.

“La mia attenzione alle malattie rare mi ha permesso di cercare gli strumenti per affrontarle e provare a offrirli alla Sicilia. Con Gigi abbiamo subito pensato alla costruzione di un ospedale pediatrico attraverso un grande evento: lui condivide con me un grande amore per la vita e il futuro e venerdì canterà con passione per la città di Palermo, che ama quasi quanto Napoli. Sarà un evento bellissimo e chi canterà lo farà con grande passione pensando al risultato: è importante che le famiglie sappiano che c’è la possibilità di curare i loro figli al Sud”, Ha sottolineato Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima Fondazione e fondatore di SicilyByCar

Sicily For Life, il concerto benefico

Un appuntamento all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, per cantare insieme le canzoni di Gigi più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani e non solo.

“Il mio ringraziamento intanto va a chi ha comprato il biglietto, perché sarà fondamentale per l’apertura del poliambulatori – ha dichiarato Gigi – Dragotto ama davvero questo territorio, quello che sta facendo è splendido. Sarà uno spettacolo di tutto rispetto, con tanti amici che hanno accettato di partecipare: è un momento di festa che dura due giorni per dare qualcosa al popolo siciliano. Palermo mi ha sempre accolto a braccia aperte fin dai primi anni della mia carriera: questo concerto l’abbiamo voluto fortemente, per stare bene abbiamo bisogno di vedere le persone felici e speriamo che questi concerti possano portare tantissima felicità. Con questo poliambulatorio non ci sarà più bisogno di andare in altre regioni per curarsi”.

Un poliambulatorio per le malattie pediatriche rare

Le malattie rare pediatriche rappresentano una delle sfide più complesse del sistema sanitario, richiedendo un approccio innovativo e coordinato. Il nuovo centro pediatrico, che sorgerà presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Palermo, sarà un punto di riferimento fondamentale per le famiglie che affrontano queste difficoltà. Qui, i bambini potranno beneficiare di diagnosi precoci, cure specialistiche e un accompagnamento multidisciplinare, tutto in un ambiente progettato per garantire il massimo comfort e supporto.

“Questo è un momento particolarmente significativo, perché si inserisce in un contesto in cui l’intera sanità regionale è impegnata nella costruzione di nuovi modelli organizzativi. Modelli che devono necessariamente includere anche quelle realtà che, spesso, non trovano spazio all’interno delle strutture tradizionali, come nel caso delle malattie rare – ha detto l’assessore alla Sanità, Daniela Faraoni – abbiamo già svolto un lavoro importante, ma ora è fondamentale integrarlo con iniziative di beneficenza come questa, che rappresentano un esempio concreto di sinergia tra diversi attori della società: il bisogno dei cittadini, l’imprenditoria, la musica, l’arte e le istituzioni. Tutti uniti in un gesto che vuole essere, prima di tutto, un messaggio di speranza.”