Pronto il progetto per la sistemazione della strada provinciale 54 per l’accesso anche al pianoro di Piano Battaglia.

Nel corso della riunione indetta lo scorso 4 dicembre dal Presidente della Regione a Palazzo D’Orleans per discutere sulle problematiche relative a Piano Battaglia, era stato chiesto ai tecnici del Comune di Petralia Sottana e a quelli dell’Ente Parco delle Madonie, di avere entro un mese un progetto di sistemazione della strada provinciale 54.

Ieri è stato presentato entro i termini richiesti, a firma congiunta del Commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie e del Sindaco di Petralia Sottana, presso l’ufficio del Commissario di Governo Contro Il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana il “Progetto esecutivo dei Lavori per la riqualificazione della Trazzera e degli accessi al pianoro di Piano Battaglia nel comune di Petralia Sottana”, dopo aver ricevuto le autorizzazioni ai lavori da parte del Dipartimento Sviluppo Rurale ed a seguito del rilascio dei necessari Nulla Osta dell’Ente.

Il Commissario ed il Sindaco, ringraziano i tecnici per il proficuo lavoro profuso per la celerità con la quale è stato realizzato, ed esprimono il loro compiacimento per quello che rappresenta un primo passo verso la risoluzione di una problematica che si protrae da diverso tempo.

Il progetto, afferma il Commissario dell’Ente, permetterà l’accesso ad una importante area naturalistica e sciistica del comprensorio madonita e privilegiato itinerario geologico all’interno del Global Geopark Unesco.