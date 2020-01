arte

Palermo in Vaticano. Saranno due artisti palermitani a rappresentare la città al cospetto del Papa nel corso della mostra Maestri internazionali in Vaticano. Si tratta di Giovanni Artale, fotografo con alle spalle già diverse mostre personali e premi ricevuti in giro per l’Italia, e Jonny Carolla, autore opere come Cala, I Quattro Canti e Danseur.

L’evento si terrà dall’1 all’8 febbraio presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana a Roma e l’inaugurazione avverrà alle 17:30 dell’1 febbraio.

Dal desiderio di una collaborazione tra i due artisti è nato uno stile che sembra destinato a destare curiosità. Un’interpretazione a due in cui l’arte della pittura si fonde con quella della fotografia. Un’osmosi artistica che non potrà che portare una ventata d’aria fresca nel mondo dell’arte palermitana e non soltanto.

Giovanni Artale è reduce dal successo ottenuto alla XII Biennale di Firenze con il conseguimento del Premio Internazionale “Lorenzo il Magnifico”. Sono le sue opere Il lancio della foglia e Amori eterni che di fatto gli sono valsi l’invito all’evento in Vaticano.

Anche il pittore Jonny Carolla è nella fase ascendente della sua carriera. Al suo attivo ha già numerose presenze a livello nazionale in manifestazioni del calibro di Art Expo a Padova, della Biennale D’arte Internazionale di Palermo e della Biennale Fiorentina dove, con l’opera Danseur, insieme ad Artale, è stato l’unico palermitano a partecipare.