spettacolo

Presente il tutto il mondo l’arte del burlesque nasce in Inghilterra nel XVIII secolo come spettacolo comico. In seguito a diverse contaminazioni ha cambiato i connotati per divenire sempre di più uno spettacolo di varietà con ballerine col tempo sempre più svestite.

La siciliana Petit Chéri è una modella pin-up e una delle performer di burlesque più conosciute e apprezzate a livello mondiale (l’unica artista internazionale presente a Palermo, al lavoro negli Stati Uniti, in Australia e nel resto d’Europa). Il californiano The Vampire Don è invece una star della TV americana e un modello per la “cultura goth/vampire” d’oltreoceano.

Domenica 9 febbraio, i due artisti porteranno a Palermo una delle produzioni del settore fra le più importanti al mondo, la Viva Burlesque, rappresentata per l’occasione dal regista olandese Machiel Amorison e la produttrice di San Francisco Susan Wolf.

“Viva Burlesque – spiega Petit Chéri – ha l’obiettivo di presentare il burlesque come un’arte performativa vitale e fiorente, che merita rispetto e riconoscimento al pari di qualsiasi altra forma d’intrattenimento. Il loro obiettivo è mostrare quanto la comunità dei performer di burlesque sia varia, dando voce ai suoi problemi, le sue esperienze e i suoi talenti”.

Durante la giornata di domenica 9 febbraio sarà organizzato allo studio fotografico Château Chéri di Bagheria uno shooting con i due professionisti del settore. Lo shooting sarà aperto a tutti, siano i modelli performer di burlesque, appassionati di estetica vintage o semplicemente professionisti che vogliono avere a propria disposizione un teaser firmato da un regista internazionale specializzato nel settore della moda e del burlesque come Machiel Amorison. Le riprese dureranno un’ora a persona e saranno finalizzate alla creazione di un “reel di presentazione” per modelli, modelle o performer di burlesque (della durata di un minuto).

“Machiel è un grande professionista del settore – racconta Petit Chéri – ed è raro averlo a disposizione qui a Palermo. Questa sarà inoltre l’occasione per far conoscere agli interessati il mondo di Château Chéri, il nostro studio fotografico. Per i modelli e le modelle saranno messi a disposizione abiti vintage, gioielli, e tutto quello che può servire loro per avere un teaser di presentazione diverso dal solito”.

Il numero dei posti è limitato a un massimo di 5 o 6 persone, l’ordine rispettato sarà quello di prenotazione. Per prenotare un appuntamento sarà necessario mandare un’e-mail all’indirizzo infochateaucherihouseartstudio@gmail.com.