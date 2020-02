teatro

Anja, la segretaria di Dostoevskij, il nuovo libro di Giuseppe Manfridi sarà, giovedì 6 febbraio alle 17:30, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo dove Pamela Villoresi e Giuseppe Manfridi presenteranno il romanzo.

Giuseppe Manfridi, già vincitore dell’Orso D’Argento al Festival di Berlino e finalista per il Premio Strega, nel suo nuovo libro ricostruisce l’incontro che tanto segnò la vita del romanziere russo. Racconta infatti l’incontro tra Dostoevskij e la giovane stenografa che sposerà.

Siamo a San Pietroburgo nel 1866. Fëdor Michajlovič Dostoevskij, quasi cinquantenne, è afflitto dall’epilessia e reduce dall’aver firmato un contratto capestro col suo mefistofelico editore: si è impegnato a consegnare un nuovo romanzo nell’arco di un mese. In caso contrario perderà i diritti su tutte le sue opere passate e future. Consigliato dagli amici, si rivolge a una scuola di stenografia che gli mette a disposizione la migliore delle sue allieve: Anja Grigor’evna, una graziosa adolescente curiosa del mondo, che ha ereditato dal padre la passione per la letteratura. Fra i due, in ventisei giorni, nascerà un amore estremo a dispetto dello scandaloso divario di età. Anja rimarrà la fedele custode dell’opera di Dostoevskij fino alla propria morte, avvenuta trentasette anni dopo quella del marito.

Giuseppe Manfridi, scrittore e autore teatrale rappresentato in Italia e all’estero, si diverte e fa divertire il lettore, che si trova immerso in una storia vera ma ricca di invenzioni, dove l’autore gioca con le atmosfere di Dostoevskij a cui rimanda, allude o cita in modo diretto.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.