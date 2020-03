8 marzo

Bagheria è con le donne, e lo è così tanto da intitolare una via al: “8 Marzo – Giornata Internazionale della donna“. A stabilirlo l’amministrazione comunale di Bagheria su proposta del Rotary club. La cerimonia di intitolazione si terrà ovviamente domenica 8 marzo alle ore 11:30 in corso Umberto I nei pressi di Palazzo Ugdulena.

La decisione, proposta del Rotary Club, a testimonianza del contributo di tantissime donne in tutti i campi lavorativi e in tutte le condizioni sociali che hanno portato e portano alla crescita dei valori civili e morali e alla umanizzazione della società, ma anche a ricordo di tutte le donne vittime delle guerre e della povertà, delle donne costrette a fuggire dai loro paesi, delle donne morte con i loro figli nei nostri mari.

“Il progetto è nato anche grazie alla collaborazione degli Istituti Superiori bagheresi che hanno saputo coinvolgere, informare e sensibilizzare tanti studenti”, precisa la Presidente del Rotary, Rossella Franzone. Tutti gli elaborati che hanno partecipato al concorso di idee saranno presto esposti in una mostra nel salone d’ ingresso di villa Butera.

L’iniziativa e la proposta è stata particolarmente apprezzata dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli: “Un’iniziativa lodevole – ha detto il sindaco – soprattutto perché il coinvolgimento che hanno avuto le scuole in questa attività di sensibilizzazione è stato di primo piano e di alto valore formativo”.

In progetto anche una rappresentazione dal titolo Il viaggio organizzata dal Rotary Club in collaborazione con la compagnia teatrale Le matte del villaggio in programma sabato 7 marzo alle ore 19:00 presso l’auditorium della chiesa Maria SS del Carmelo. Un percorso intimistico nell’universo femminile, a cura di Giusy Lo Piccolo, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare gratuitamente.