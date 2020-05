Privilegiare, nel fare la spesa, prodotti siciliani. E’ questo il senso dell’iniziativa promossa da Crai Gruppo Radenza che nell’isola conta oltre 300 punti vendita.

In un periodo in cui tutte le attività imprenditoriali stanno attraversando una crisi senza precedenti per la soluzione della quale non si intravede ancora alcuna soluzione possibile, in Crai si è pensato di innescare un percorso virtuoso che mettendo in rete le eccellenze siciliane, rappresenta una importante occasione di ripartenza. Un intero volantino pubblicitario, contenente le offerte della settimana, è stato dedicato quindi questa settimana ai prodotti agroalimentari delle aziende locali fornitrici del gruppo Crai Radenza.

Il volantino si è trasformato in una vera e propria occasione di incontro di tutte le più importanti realtà produttive dell’isola per esaltare, attraverso le loro produzioni, quelli che sono i valori siciliani. “In questo momento, così impegnativo per tutti, siamo fermamente convinti, affermano i vertici di Crai Gruppo Radenza, che proprio dalla nostra Sicilia potrà ripartire l’intero Paese. Affinché ciò avvenga occorre però che siano proprio i Siciliani a crederci valorizzando le numerose eccellenze del nostro Territorio. L’obiettivo è dunque quello di ripartire promuovendo e scegliendo i prodotti locali, creando una rete virtuosa caratterizzata da generosità, intensità e nobiltà d’animo che sono i veri valori siciliani!”.

Entusiaste le aziende siciliane coinvolte nell’iniziativa, le quali hanno raccolto con soddisfazione la sfida di mettersi insieme nel promuovere i propri prodotti agroalimentari attraverso la grande distribuzione.