palermo balla

Su Youtube il video musicale che parte da Palermo e fa ballare tutta l’Italia Palermo Suona, testo scritto e cantato da Manfredi Simonetti che, insieme a Kimberly Mangano, narra di tutte quelle persone oggi lasciano Palermo per lavoro o per inseguire un sogno, portandola sempre nel cuore. Con grande nostalgia e con la voglia di ritornare, parla anche di quanti sono vi stati in vacanza o per altri motivi, e sono ripartiti portando con sé un bel ricordo di questa città come souvenir.

Al video hanno preso parte tanti artisti palermitani ed anche nazionali che hanno avuto la felicità di conoscere e vivere Palermo, dimostrando la voglia di trasferire arte ed emozioni, anche quando

l’arte e gli artisti si sono dovuti fermare. Il brano ha anche fatto parte del contest musicale organizzato dal portale Palermo suona in questi giorni di lockdown da coronavirus.

Manfredi Simonetti nasce a Milano nel 1995. Si trasferisce in Sicilia con la famiglia sin dai primi anni d’età. Durante l’infanzia fino all’adolescenza si avvicina al mondo musicale iniziando a suonare il pianoforte, riproponendo le note più classiche fino a quelle più contemporanee.

Negli anni si specializza come autore, compositore e musicista, riuscendo a trovare la sua dimensione

nella musica pop ed hip hop. Nel 2016 crea ATOM.inc, diventando produttore di video per noti youtuber, cantanti e influencer, sia locali che nazionali. A seguito di alcuni eventi che hanno segnato la sua crescita artistica, ha deciso di intraprendere la carriera musicale, con l’obbiettivo di trasmettere il suo pensiero a coloro che avranno il piacere di ascoltarlo.

