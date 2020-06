continuano gli appuntamenti

Prosegue domani, 4 giugno con 15 doc winners collection, la rassegna di documentari online realizzata da Sole Luna Festival per celebrare i 15 anni di attività di SLDFF. In programma a partire dalle 19.30 sul sito www.solelunadoc.org, il film Those who said no di Nima Sarvestani, vincitore della decima edizione del Festival, nel 2015. Un film su chi si rifiuta di essere messo a tacere.

Il documentario racconta dell’Iran portando lo spettatore in Olanda, alla Corte internazionale di Giustizia dell’Aia dove vengono ascoltati i sopravvissuti e i parenti delle vittime sottoposte ad atrocità di massa dal regime iraniano a partire dalla fine degli anni Ottanta. È il 2013 e le vittime e i loro parenti hanno la possibilità di mettere il governo sotto processo per crimini contro l’umanità.

“Il premio come miglior documentario – scrissero nelle motivazioni i giurati di quella edizione – viene assegnato a Those who said no di Nima Sarvestani, per il coraggio nell’affrontare, dopo decenni di silenzio, il tema delle atrocità commesse in Iran. Per la sobrietà e la profonda umanità con cui sono mostrate le testimonianze, presso la Corte di Giustizia dell’AIA, dei sopravvissuti che continuano a lottare per far affiorare la verità. Un cammino, ancora oggi, difficile”.

Quell’anno la giuria era composta da: Matthias Brunner, critico, curatore e produttore cinematografico; Eibe Maleen Krebs, fotografa e regista; Giovanni Massa, regista e direttore artistico del Sole Luna Festival dal 2009 al 2011; Gianni Massironi, sociologo e regista; e Lupe Perez Garcia, regista.

Those who said no