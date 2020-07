La carta di credito recherà il nome che aderisce all'identità che le persone transgender sentono propria

La società americana Mastercard lancerà, entro la fine dell’anno, in tutta Europa le nuove carte di credito True Name esplicitamente destinate alle persone transgender o di genere non binario. L’obiettivo è consentire alle persone di indicare sulla carta di pagamento il nome che più risponde alla loro identità.

#Mastercard supporta la comunità #LGBTQ+ e le scelte identitarie dei suoi membri, affinché possano affermare liberamente, senza disagi o vulnerabilità, la propria identità anche nei piccoli gesti della vita quotidiana https://t.co/nNQDSySbi4 pic.twitter.com/cHxlq3zrFz — MastercardIT (@MastercardIT) July 10, 2020

“Questo- spiega un comunicato della società – è un problema estremamente diffuso in tutto il mondo, in quanto l’identità presente sulle carte di pagamento non rispecchia, per molte persone, chi sono veramente. Infatti, per le comunità transgender e di genere non binario il nome attraverso il quale vengono identificate sulla carta di pagamento può essere spesso fonte di disagio e vulnerabilità complicata dal fatto che la possibilità di cambiare il nome dell’intestatario implica un lungo e tortuoso percorso legale”. Il nome sulla carta, sarà, quindi, aderente all’identità che le persone sentono più aderente alla loro natura.

La carta è stata lanciata l’anno scorso negli Stati Uniti, riscuotendo un buon successo, come supporto alle battaglie della comunità Lgbtq+; quasi un terzo (32%) degli individui che hanno mostrato documenti d’identità con un nome o un sesso che non corrispondono a quanto è possibile constatare visivamente hanno vissuto esperienze negative, come ad esempio la negazione di servizi o, nel peggiore dei casi, molestie. Sono questi i motivi che hanno spinto molti individui transgender e di genere non binario a rinunciare al cambiamento del nome o del genere, avendo già vissuto esperienze che hanno generato ansia e paura. Di conseguenza, questa discriminazione si è ripercossa anche sui dettagli riportati sulle loro carte e all’interno dei sistemi di pagamento.