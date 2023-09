Un milione passeggeri Dat in Sicilia, premiata viaggiatrice

Ignazio Marchese di

20/09/2023

DAT VolidiSicilia ha premiato oggi allo scalo Falcone Borsellino di Palermo il milionesimo passeggero sulla rete siciliana delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria.

“Da quando DAT VolidiSicilia ha iniziato il proprio percorso in Italia, più di 5 anni fa, ci siamo sempre distinti per la nostra dedizione all’eccellenza, all’innovazione e al servizio del territorio – ha affermato Luigi Vallero general manager Italia – Il traguardo del milione di passeggeri è un risultato che riflette il duro lavoro e la determinazione di ogni membro del nostro team italiano ed internazionale.

Il nostro milionesimo passeggero, è Monica Plaja in viaggio verso Pantelleria, è stata accolta con una sorpresa speciale alla partenza dall’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino, oltreché con diversi omaggi offerti dai nostri partner commerciali come una borsa da viaggio offerta da Scalia Group, un soggiorno presso una struttura alberghiera di Pantelleria proposta dal Tour operator Pantelleria Island, e 10 biglietti aerei a scelta per una delle destinazioni da sogno nazionali o internazionali servite dalla DAT.

Questo traguardo rappresenta un momento significativo per tutti noi, e siamo grati ai nostri fedeli clienti, ai nostri dipendenti e a tutti i partner che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo. I passeggeri possono aspettarsi di continuare a godere di un servizio eccezionale, al servizio delle splendide isole di Lampedusa e Pantelleria.

“Complimenti a DAT per il costante impegno a garantire i voli verso le isole minori in Sicilia, oltre all’importante obiettivo raggiunto di un milione di passeggeri – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – Oggi, le isole di Lampedusa e Pantelleria sono tra le mete turistiche più ricercate – continua l’ad di Gesap – e avere la certezza di collegamenti quotidiani, necessari per la mobilità dei residenti di queste meravigliose isole, contribuisce a far crescere l’economia della Sicilia”.