Una donna di 33 anni è rimasta ferita nell’incendio divampato in un gommone ormeggiato alla Motomar a Capo Gallo a Palermo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che hanno danneggiato l’imbarcazione.







La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico. Ha delle ustioni ai piedi.

A bordo c’era un uomo che è rimasto illeso. In soccorso sono intervenuti il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori che dopo avere spento l’incendio hanno messo in sicurezza il gommone.