Caos tra gli internauti

Connessione lenta o che non funziona in download e upload: sono tante le segnalazioni che giungono da Palermo. In tanti in queste ore stanno segnalando agli operatori telefonici continui disservizi nella connessione internet. I problemi sembra che siano più evidenti nella zona di Partanna e di Mondello. Anche in redazione sono arrivare parecchie lamentele.

Difficile navigare su internet oggi in varie zone di Palermo

Tanti gli utenti di internet che non riescono a navigare sulla rete in modo agevole. Continue interruzioni dovuti ad alcuni guasti. A Palermo, nella zona di Mondello, Wind Tre ha comunicato che nella giornata di oggi potrebbero verificarsi alcuni problemi nella linea telefonica e nella linea adsl e fibra. I problemi in effetti in questa zona sono iniziati ieri e potrebbero persistere fino al 30 maggio. Così viene comunicato dal gestore.

Non solo Wind Tre

Ma non solo Wind Tre sembra avere problemi oggi. “Tim funziona malissimo a Palermo”, questa la segnalazione che arriva in redazione dai lettori. “Wind tre rete mobile disservizi a gogò e Tim fisso peggio di andar di notte”, ci scrive un altro utente palermitano. La Tim fa le bizze anche in zona Policlinico. Problemi anche in provincia di Palermo. “Da 3 giorni non abbiamo Internet e abbiamo difficoltà anche nel telefonare, zona Mazzaforno Cefalù”.

Problemi alla rete un po’ ovunque

Anche il sito internet Downdetector segnala che nella zona di Palermo sono in corso diversi disservizi legati alla rete Wind e tim. Nell’area attorno alla città, infatti, viene indicata una nuvoletta che segnala proprio l’elevato numero di persone che denunciano i malfunzionamenti. In molte zone inoltre viene segnalato anche il cattivo funzionamento della rete elettrica con continui cali di tensione o interruzioni di corrente. Nella nostra pagina Facebook è possibile continuare a segnalare i disservizi. Basta seguire questo link e indicarci dove non funziona internet o la linea telefonica a Palermo.