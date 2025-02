A Samankoungolo, in Costa D’Avorio, un grande pozzo d’acqua disseta l’intero villaggio, grazie alla famiglia Mannino Russo di San Cipirello (Palermo), che ha realizzato l’opera in memoria di mamma Giuseppina, venuta a mancare due anni fa e che adesso vive in un’iniziativa umanitaria portata a termine dalla onlus “E Ti porto in Africa”, guidata da Vincenzo Mallamaci.

L’iniziativa del pozzo d’acqua nasce dopo la realizzazione del libro “Gioia mia “, curato da Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale e interlocutore della Pontificia accademia di teologia Città del Vaticano. Il ricavato del libro ha permesso la realizzazione il pozzo.

“Desidero ringraziare quanti hanno collaborato a questa iniziativa che nasce dal dolore – dice Nicolò Mannino – della morte della propria mamma e che si tramuta in vita e abbraccio verso chi chiede semplicemente di dissetarsi dall’arsura dell’indifferenza. Da tutta Italia hanno collaborato. Un grazie di cuore a Vincenzo Mallamaci per aver creduto da subito in questa iniziativa e a tutti coloro che prendendo il testo o semplicemente dando un contributo”.