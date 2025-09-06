E' successo a Palermo in via Malaspina

Stava andando a fare la dialisi. Il tempo di raggiungere l’auto dell’associazione di Bagheria quando si è accasciato per terra colto da infarto ed è morto.

L’anziano di 82 anni è stato soccorso dagli stessi volontari che stavano trasportando il paziente ed è stato chiamato il 118. Sono intervenuti l’ambulanza della Trinacria e della Sts di Bagheria, Anche i sanitari del 118 lo hanno massaggiato e tentato di rianimare ma è deceduto. Attimi di paura in via Malaspina a Palermo.

A stroncarlo sarebbe stato un malore.

Sono arrivate due ambulanze, i sanitari hanno cercato di rianimare l’anziano, ma non è rimasto che accertare il decesso. In via Malaspina anche la polizia e il medico legale. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Sono arrivati i poliziotti.. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

La donna morta a Bagheria

I primi di luglio, una tragedia analoga si è verificata a Bagheria. Una donna di 53 anni è morta mentre passeggiava in via Aiello, avrebbe perso i sensi in seguito al gran caldo che in quelle settimane ha colpito tutta la provincia. Anche in quel caso i sanitari del 118 avevano cercato in tutti di salvarla, ma non c’era stato niente da fare.