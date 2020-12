Aveva 52 anni

È morto, all’età di 52 anni, Peppe Wjan, molto noto a Palermo. Da qualche tempo era ricoverato in ospedale.

Wjan, insieme a Lello Sanfilippo, il papà di Radio Time scomparso nell’ottobre scorso, fu tra i protagonisti di Palermo Raid, una caccia al tesoro che coinvolse centinaia di giovani palermitani negli anni 90.

Wjan, noto in città anche come DJ, fece pure parte del cast di PC – Panelle e Crocché, la web sit – com di BlogSicilia, ideata da Fabiana D’Urso e andata in onda nel 2009.

Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sulla sua pagina Facebook.

Il fratello Andrea ha scritto: «Per quasi tutti voi mio fratello Peppe ci ha lasciati oggi, per me no, Peppe mi ha lasciato ad agosto quando mi ha sussurato in un orecchio ‘Andrea, è tutto finito…’ ed io ho capito che questa volta non scherzava come sempre e che non sarebbe stato più lo stesso. Soltanto un favore personale, a lui e a me, tate vicini a Marta, Giorgio e Germana, vi prego».

Il ricordo di Lia: «Dei guai sorridevi, poi avevi sempre un sorriso per tutti, eri l’allegria fatta persona e poi avevi una grande dote: l’ascolto, ascoltavi chi ti parlava. Ciao, Peppe. RIP».

L’ultimo messaggio pubblicato su Facebook da Peppe Wjan è datato 23 novembre. Il segno ok dal letto d’ospedale e poi una frase: «Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato», ovvero le parole di Haruki Murakami nel libro Kafka sulla spiaggia.

Un abbraccio alla sua famiglia da tutta la redazione di BlogSicilia.